NAC Breda zit met kapotte invalidenlift in de maag: 'Vervelend, slepend conflict'

BREDA - Mindervalide supporters kunnen bij NAC al een tijdje niet op hun vaste plaats op de tribune terecht. De invalidenlift van de Bredase voetbalclub is namelijk kapot, waardoor zij - vaak tot hun ongenoegen- langs de kant van het veld moeten plaatsnemen. Ook met extreme kou en regen. NAC baalt er stevig van en wijst naar de leverancier van de lift.

NAC is niet blij dat het de mindervalide supporter niet op zijn vaste stek kan laten plaatsnemen. De invalidenlift, door de gemeente Breda gefinancierd, werd in 2014 geplaatst en geeft sindsdien een hoop trammelant. Het hijstoestel doet het niet en/of mensen kwamen vast te zitten. Uit onderzoek blijkt nu dat de lift niet geschikt is voor de huidige toepassing, het dragen van zware rolstoelen en scootmobielen.

Slepend conflict

"We zitten er ontzettend mee in onze maag dat dit probleem al zolang speelt", zegt Justin Goetzee, algemeen directeur van NAC. "Het feit dat een deel van onze supporters de dupe is van dit slepende conflict is heel vervelend. We proberen voor onze mindervalide supporters altijd een passende oplossing te vinden en zorgen tijdens de wedstrijd voor een consumptie en waar nodig dekens en paraplu's. Deze oplossing is echter altijd minder dan een werkende lift die ervoor zorgt dat deze supporters gewoon op hun eigen plek kunnen zitten."



"Linksom of rechtsom moeten we ervoor zorgen dat dit wordt opgelost. NAC heeft nu besloten dat het probleem uiterlijk moet zijn opgelost voor de start van het nieuwe seizoen. We trekken in dit traject samen op met de gemeente Breda", aldus Goetzee.

Nieuwe lift

NAC ruziet al een tijdje met de leverancier van de invalidenlift. In de ogen van de club die alle verantwoordelijkheid. Of NAC actie gaat ondernemen of heeft genomen tegen de leverancier is niet duidelijk. Waarschijnlijk is de invalidenlift niet aan te passen en moet er een nieuwe komen.