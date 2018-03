Hollands onderonsje in Premier League of Darts: Van Gerwen tegen Van Barneveld

BELFAST - Michael van Gerwen speelt donderdagavond tegen landgenoot Raymond van Barneveld in de Premier League of Darts. ‘Mighty Mike’ won zijn laatste vijf wedstrijden in de Premier League. Vorige week won hij nog van Michael Smith (7-2). En wedstrijden tussen Van Gerwen en Van Barneveld staan meestal garant voor spektakel.

‘Mighty Mike’ geeft in het perspraatje vooraf aan speelronde acht van de Premier League of Darts in Belfast aan dat hij het liefste beter speelt. “Maar soms is het ook een sterkt punt als iemand niet meer weet wat je gemiddeld gooide.” Van Gerwen zal opnieuw met een goed gevoel toeleven naar de confrontatie met Van Barneveld. Hij won afgelopen weekend namelijk nog de eerste Euro Tour 2018, door Peter Wright te verslaan.

Meer in de tank

‘De groene sloopkogel’ uit Vlijmen kwam vorige week tegen Michael Smith nog op een 2-0 achterstand, maar daarna was het alleen nog maar Van Gerwen. Steeds na elke wedstrijd hoor je hem hetzelfde zeggen: ik kan beter en dit was niet mijn beste wedstrijd. En toch wint hij alles, en dat is en blijf het belangrijkste, vindt ook Van Gerwen. “Er zit meer in de tank. Ik heb nog niet mijn beste spel laten zien, maar ik win mijn wedstrijden en dat is wat ik moet doen.”

"Het gaat heel lastig worden om Michael van Gerwen te verslaan", zegt Van Barneveld, die vaak heel erg gebrand is om te winnen van Van Gerwen. "Maar als ik speel zoals ik kan, kan ik doen wat ik wil en dan is niets onmogelijk."

Masters

Van de laatste twaalf onderlinge duels verloor Van Gerwen maar drie keer van Van Barneveld. Afgelopen WK won Van Gerwen nog in een spannende wedstrijd van de vijfvoudig wereldkampioen. En ook de laatste wedstrijd die beide heren tegen elkaar speelden, begin dit jaar, werd door Van Gerwen gewonnen. Daarmee won de darter uit Vlijmen de Masters en bleef ‘Barney’ opnieuw met lege handen staan.

Spektakel

Een wedstrijd tussen Van Gerwen en Van Barneveld staat vaak garant voor spektakel. Op het WK van 2016 won ‘Barney’ in een spectaculaire wedstrijd (4-3 in sets, zie video hieronder), en daarmee schakelde hij titelverdediger Van Gerwen uit. Een jaar later stonden ze weer tegenover elkaar, ditmaal in de halve finale. Van Gerwen nam zijn revanche en won met ruime cijfers (6-2 in sets) en bereikte daarmee de finale die hij uiteindelijk ook won.

Hieronder drie memorabele wedstrijden tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld:

PDC WK 2016, laatste 16: Van Gerwen - Van Barneveld (3-4).





Premier League of Darts 2015, halve finale: Van Gerwen - Van Barneveld (10-8).





Unibet Masters 2018, finale: Van Gerwen - Van Barneveld (11-9)