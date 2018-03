Politie rukt massaal uit voor ruziënd stel in Waalwijk: 'We hebben de melding iets overschat'

Vijf politieauto's en een politiehelikopter rukten uit voor relatieproblemen in Waalwijk. (Foto: Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - Ineens zag Het Kanteel in Waalwijk blauw van de politie. Maar liefst vijf auto's en een politiehelikopter rukten uit na een melding over een ruzie tussen een man en een vrouw. Maar de boel bleek later minder erg dan gedacht.

"Toen wij de meldingen binnenkregen, klonk het behoorlijk ernstig. Dus hebben we besloten het flink op te schalen", legt een woordvoerder van de politie uit. Een man gaf telefonisch aan dat hij zich ernstig bedreigd voelde door zijn vriendin.

Minder onheilspellend

Bij aankomst bij Het Kanteel in Waalwijk bleek dat de situatie minder dreigend was dan van tevoren gedacht. "Achteraf gezien hebben we de melding iets overschat", laat de woordvoerder weten. "Maar, als je zo'n melding binnenkrijgt, weet je natuurlijk niet precies wat je kunt verwachten."

Vrouw aangehouden, man doet aangifte

De vrouw is meegenomen naar het politiebureau en wordt daar verhoord. De man gaat aangifte tegen haar doen. Wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis, is niet duidelijk. Bij de ruzie raakte niemand gewond.