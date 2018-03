Politiehelikopter spot twee verdachten van babbeltruc, mannen opgepakt op station

GELDROP - Met hulp van een politiehelikopter zijn woensdagavond twee mannen aangehouden op het station van Geldrop nadat ze eerder een woning van een bejaard echtpaar waren binnengedrongen.

Het tweetal wist rond vijf uur 's middags in Geldrop met een babbeltruc binnen te dringen bij het bejaarde echtpaar, beiden in de tachtig. Een van de mannen liep de woonkamer in, de ander ging naar de garage waar hij in het dashboardkastje van de auto snuffelde.

De zoon van het oudere stel was in de tuin aan het werk en zag beide mannen naar buiten komen. Hij vertrouwde het zaakje niet.

Nadat hij het tweetal vroeg wat ze uitspookten, kreeg hij een vaag verhaal te horen. Toen hij daarop de alarmlijn 112 belde, sloegen de mannen op de vlucht.



Signalement

Een politiehelikopter die toevallig in de buurt vloog, reageerde direct. Mede dankzij de goede beschrijving van de daders die de zoon gaf, wist het team de verdachten op te sporen en te volgen.

Beide mannen werden daarna door een surveillanceteam aangehouden op het station van Geldrop. Het is niet bekend of ze iets buit hadden gemaakt.





Wijkagent Henk van den Berg is uiteraard tevreden over de goede afloop van de actie. "Dit toont opnieuw aan dat het loont om bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Op die manier kunnen we veel sneller reageren."