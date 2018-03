Helmond gaat voor brede coalitie van links tot rechts

HELMOND - De gemeente Helmond krijgt waarschijnlijk een nieuwe coalitie van GroenLinks, SP, VVD, D66 en Lokaal Sterk. Dat heeft GroenLinks, dat als grootste partij informerende gesprekken hield met alle partijen, woensdag laten weten. Daarmee telt de beoogde nieuwe combinatie 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad.

De afgelopen dagen voerden wethouder Paul Smeulders en lijsttrekker Antoinette Maas oriënterende gesprekken met alle partijen. Nu die informerende gesprekken zijn afgerond kunnen vrijdag de onderhandelingen beginnen. Frits Lintmeijer, Eerste Kamerlid voor GroenLinks, is benoemd tot formateur. Hij gaat kijken of alle partijen tot een gezamenlijk akkoord kunnen komen.

'Grootste lokale partij'

Opmerkelijk is de aanwezigheid van Lokaal Sterk bij deze gesprekken. De partij verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag de helft van het aantal zetels: van zes naar drie. ''Alle lokale partijen hebben ons met klem gevraagd een lokale fractie op te nemen in het nieuwe bestuur'', aldus Paul Smeulders, die namens GroenLinks wethouder is in het huidige college.

Smeulders: ''Lokaal Sterk is de grootste lokale partij. Zij zijn de afgelopen jaren een stabiele, constructieve partij gebleken.'' Wie de nieuwe wethouders worden, is nog niet bekend. Wel is het de bedoeling dat alle coalitiepartijen minimaal één wethouder gaan leveren. Waarschijnlijk krijgt GroenLinks er twee.

Links tot rechts

Als deze nieuwe combinatie er komt, krijgt Helmond een coalitie van links tot rechts, iets wat ook de bedoeling is volgens Smeulders. ''We willen in onze gemeente een brede coalitie die grote slagen maakt met verduurzaming en ook een goede relatie heeft met de ondernemers.''