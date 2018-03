Loes werd doodmoe van vuile bankjes, nu hangen er 50 borstels onder: 'Daar kun je hard mee wrijven'

DEN BOSCH - Loes Kools uit Hoogerheide ergerde zich altijd verschrikkelijk aan vuile bankjes in het bos en in de stad. Ze besloot er eigenhandig iets aan te doen. Onder vijftig bankjes in de gemeente Woensdrecht hangen nu borstels.

"Ik ga regelmatig op vakantie en dan wandel en fiets ik veel. Dan zie je dat het vuil is", vertelt Loes Koels, bedenker van de bankborstels. "Toen ben ik erover gaan denken en kwam ik op het idee om borsteltjes onder de banken te plaatsen."

Zo ging Loes aan de slag. Ze kreeg van de gemeente toestemming voor het bevestigen van de borstels. Uit de pot burgerinitiatieven kreeg ze geld om zestig borstels aan te schaffen. Vijftig daarvan hangen onder diverse bankjes in de gemeente Woensdrecht.

'Gewoon met zadelbeugeltje'

Het ophangen van de handbezempjes was niet eens zo heel moeilijk. "Gewoon met een zadelbeugeltje en twee schroefjes en je hangt er een borstel in van nog geen euro", beschrijft Loes de constructie.

"Het is een stugge borstel. Dus je kunt er behoorlijk hard mee wrijven. De meeste mensen hebben nog een flesje water bij zich en dan kan krijg je het nog makkelijker schoon."

Borstels zijn weg

Loes wil niet onder stoelen of banken schuiven dat het een prima idee is. Er is alleen één probleem: de borsteltjes worden mee genomen. "Het blijkt dus inderdaad dat er al een aantal zijn weggehaald", vertelt ze.

"Dan kun je het wel met een ketting vast gaan leggen maar dat brengt ook risico's met zich mee. Maar we laten ons niet uit het veld slaan."

'De bedoeling is goed'

"Nu komt er wat publiciteit. Dan hopen we dat mensen het besef krijgen dat de bedoeling goed is en dat ze zelf ook blij zijn als ze op een schone bank kunnen zitten."

Hoeveel borstels er nog bijkomen is niet duidelijk. Loes roept iedereen op zelf ook aan de slag te gaan en over borstels op te hangen.