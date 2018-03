Raadslid misbruikte adressenbestand om stemmen te werven en stapt op: 'Had nooit mogen gebeuren'

OOSTERHOUT - Raadslid Ad Jespers werd vorige week met voorkeursstemmen gekozen voor de gemeenteraad in Oosterhout, maar stapt nu al weer op. Jespers heeft een adressenbestand misbruikt om kiezers te werven.

Het bestand is afkomstig van de werkgever van Ad Jespers, Stichting Prisma. Dat is een instelling die zorg biedt aan verstandelijk gehandicapten. De adressen uit het bestand gebruikte Penders voor het versturen van flyers van zijn partij Gemeentebelangen.

"Ik ben me hierbij onvoldoende bewust geweest van de gevoeligheden", laat Ad Jespers in een verklaring weten. "Ik heb er heel veel spijt van en bied mijn oprechte excuses aan."

Privacy geschonden

Stichting Prisma laat weten de zaak hoog op te nemen. Jespers is binnen het bedrijf op non-actief gesteld. "Dat had vanzelfsprekend nooit mogen gebeuren", schrijft de Raad van Bestuur van de organisatie in een verklaring. Volgens hen is de privacy van medewerkers, vrijwilligers en van cliënten geschonden.

Jespers wil niet dat het imago van zijn partij en van de gemeenteraad door de ontstane situatie wordt geschaad en daarom geeft hij z'n raadslidmaatschap op.