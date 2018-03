'Mijn leven is behoorlijk aangetast': Emma is helemaal klaar met haar Facebook-stalker

ZEVENBERGEN - Een onbezorgde jeugd heeft Emma Huizing uit Zevenbergen niet beleefd. Vanaf haar vijftiende jaar is ze belaagd door een oudere man die helemaal geobsedeerd door haar was. Acht jaar later is ze er helemaal klaar mee. "Maar het onbehaaglijke gevoel gaat niet weg."

De ellende begon voor Emma toen ze met het gezin van haar vriendinnetje mee op vakantie naar Frankrijk mocht. De nare gevolgen van dat uitstapje blijven sindsdien maar aanhouden. De vader van het gezin bleek namelijk helemaal geobsedeerd door haar.

Na terugkeer uit het zuiden bleef hij haar zonder onderbreking lastigvallen. Via social media en mail zocht hij telkens contact. 'Wil je met me chatten? Zeg maar niks tegen je ouders, want die zullen dat misschien raar vinden.' De boodschap ging vergezeld met een foto van zijn edele delen.

Aangifte

Emma nam de juiste beslissing en vertelde het wél aan haar vader en moeder. Die gingen het gesprek met de belager aan. Toen dat geen resultaat opleverde, deden ze in 2010 samen met Emma aangifte. Het kon de stalker niet weerhouden om contact te blijven zoeken.

"Ik heb niet kunnen genieten van een fijne jeugd. Als jonge meid wil je natuurlijk graag uitgaan, maar dat durfde ik niet meer. Ook mijn ouders waren constant bezorgd of me niets zou overkomen."



De aanhoudende stroom berichtjes van de man en het plaatsen van Emma's foto op ongure websites, waren reden voor nieuwe meldingen en aangiftes. Maar daarop volgende veroordelingen en taakstraffen deden geen afbreuk aan de idiote obsessie van de stalker.

Moederliefde

Toen Emma trouwde en een baby kreeg, was de maat vol. Een onvoorwaardelijke moederliefde gaf haar nieuwe krachten. "Ik had niet alleen mezelf om te beschermen maar ook mijn kind." Het resulteerde in een rechtszaak die woensdag in Breda diende.

Hoe de rechter ook oordeelt, de angst zal Emma niet snel kwijtraken. "We wonen in hetzelfde dorp. Ik kan hem zomaar tegenkomen op straat. Het gaat nu beter met me, maar dat onbehaaglijke gevoel blijft hangen."