Chrismamis in Sint-Janskathedraal in Den Bosch [VIDEO]

DEN BOSCH - Een kathedraal vol met tientallen priesters, diaken en gelovigen. Ze kwamen woensdagavond allemaal naar de Sint-Janskathadraal in Den Bosch voor de jaarlijkse Chrismamis.

De Chrismamis is ieder jaar vóór Witte Donderdag. Belangrijk onderdeel tijdens de mis is het wijden van de oliën. "De oliën voor de verschillende sacramenten zoals de doop, het vormsel, maar ook voor de zieken en voor de wijdingen, worden vandaag gewijd”, legt bisschop Gerard de Korte uit. “Maar het is ook een viering waarin de priesters hun gelofte aan de bisschop vernieuwen.”