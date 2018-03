Mart Lieder disciplinair geschorst, FC Eindhoven zonder topscorer tegen NEC

EINDHOVEN - FC Eindhoven heeft Mart Lieder om disciplinaire redenen geschorst. De topscorer maakt tot zaterdag geen deel uit van het eerste elftal. De spits zal vrijdag ontbreken in het duel met koploper NEC Nijmegen.

FC Eindhoven maakte woensdagavond de schorsing bekend via de eigen website. Wat de aanleiding is voor de schorsing laat de club achterwege. De aanvaller traint tot die tijd mee bij FC Eindhoven O-19, aldus FC Eindhoven.

De topscorer van de Jupiler League heeft geen verklaring voor zijn schorsing maar wel een vermoeden. De spits heeft zich maandag aan een blessure laten behandelen door zijn eigen fysiotherapeut. Dat gebeurde in overleg met de medische staf van zijn club.



Hierdoor zou trainer David Nascimento zich gepasseerd voelen en de maatregel hebben genomen. "In mijn ogen een volkomen onterechte en misplaatste sanctie. Ik ben me van geen kwaad bewust", laat hij weten aan het Eindhovens Dagblad.