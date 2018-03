De ballen vliegen de soep in: in dit restaurant komt je eten tot leven

RAAMSDONKSVEER - Een miniatuurkok die het eten in 3D klaarmaakt op je bord. Het kan sinds kort in een restaurant in Raamsdonksveer. Bereid je voor op gekatapulteerde bloemkool, opgeblazen varkenshaas en vliegende tomaten.

Achterin restaurant Timmy's Eethuys in Raamsdonksveer zit een zaaltje met een tafel en vier stoelen. Het ademt de sfeer van een keuken uit vervlogen tijden. Maar schijn bedriegt: deze ruimte is zit vol moderne techniek.

Kanon met ballen

Als je hier gaat eten, draait het niet alleen om het eten, maar ook om wat er tussen de gangen in gebeurt. Dan zie je op tafel een miniatuurkok die al goochelend en stuntelend de gerechten klaarmaakt. Een kanon schiet de ballen de soep in, de groenten worden gebracht met een tractor en met een gasbrandertje is je varkenshaas zo gaar.

Het komt allemaal uit de computer

Het is allemaal nep natuurlijk. De miniatuurkok en z'n vliegende groenten komen uit de computer. In het plafond hangen twee beamers, die alles op tafel projecteren. Maar het is heel knap gemaakt, het lijkt net echt. En als het filmpje is afgelopen, komt de ober eraan met het échte gerecht.

Anderhalf jaar zijn ze in Raamsdonksveer bezig geweest voordat het 3D-diner klaar was. Het verhaal hebben de eigenaren van het restaurant zelf geschreven, de animaties komen van een animator uit de buurt, maar vooral het precies projecteren was een flinke klus. De tafel en de borden moeten altijd precies op dezelfde plek staan, anders gaat het mis.

Raamsdonksveer en Ibiza

Timmy's Eethuys is het eerste restaurant in Nederland dat deze techniek gebruikt. "Zover we weten wel", vertelt Daniëlle van der Graauw van Timmy's Eethuys. "Het dichtsbijzijnde restaurant waar je dit kunt doen is in Ibiza, dus dat is een eindje weg."