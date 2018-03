Auto raakt van de weg en belandt tegen boom, bestuurder naar ziekenhuis

BUDEL - Een automobilist is woensdagavond gewond geraakt nadat hij op de Maarheezerweg in Budel met zijn auto van de weg raakte en tegen een boom belandde. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist raakte rond halftien door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt waardoor hij van de weg raakte. Diverse hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk.

Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar deze is uiteindelijk niet geland.

Wagen zwaar beschadigd

De auto is zwaar beschadigd. De zijkant van de wagen zit helemaal in elkaar.