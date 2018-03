Twee gewonden na brand door vergeten pannetje op het vuur

WAALRE - Een bewoner van een huis aan de Alstorphinushof in Waalre sloeg woensdagnacht alarm toen hij werd opgeschrikt door rook in zijn huis. De volgens omstanders oudere man was vergeten dat er een pannetje op het vuur stond. Hierdoor was brand ontstaan.

De man sloeg iets voor halfdrie alarm middels een alarmknop. Een medewerker van Zuidzorg kwam naar zijn huis en wist hem in veiligheid te brengen. Vervolgens werd de brandweer gebeld.





Zowel de bewoner als de medewerker van Zuidzorg zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze veel rook hebben ingeademd.