Hertellen van stemmen in Bernheze heeft geen gevolgen voor zetelverdeling

BERNHEZE - De zetelverdeling in de gemeenteraad van Bernheze blijft na de hertelling van de stemmen gelijk. De SP blijft op drie zetels. En het CDA houdt er zes. Dit heeft burgemeester Marieke Moorman donderdagochtend bekendgemaakt.

De stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen werden op verzoek van de SP herteld. De partij kwam bij de bekendmaking van de voorlopige uitslag op vier zetels uit, bij de definitieve bekendmaking op drie. Het verschil zat in een restzetel die in eerste instantie naar de SP ging en later naar het CDA.

Woensdagochtend om acht uur werd begonnen met de hertelling. Donderdagochtend werd de uitslag van de hertelling bekendgemaakt.

Vooral voor de nummer vier op de lijst van de SP in Bernheze, Jan Raaijmakers, was het tot donderdagochtend spannend. Zou hij definitief wel of niet in de raad komen, was de vraag. Hij was dan ook best zenuwachtig, vertelde hij vlak voor de bekendmaking van de uitslag van de hertelling aan onze verslaggever.

Toch nog hoop

Raaijmakers heeft nog hoop dat hij toch nog in de raad komt. Dit gebeurt wanneer de SP deel gaat uitmaken van het college van burgemeester en wethouders. De nummer een van de SP zou dan wethouder worden, waardoor de nummer vier alsnog door zou schuiven.

Hoewel Raaijmakers donderdagochtend in eerste instantie wel even teleurgesteld was, geeft hij ook aan 'nu heel blij te zijn met de duidelijkheid'. De SP bleek bij de hertelling zelfs nog een stem minder te hebben binnengesleept. Raaijmakers heeft zijn collega van het CDA dan ook gefeliciteerd.

'Ín het belang van de democratie'

SP-raadslid Cor van Erp stelde eerder dat de hertelling nodig was 'in het belang van de democratie’. De gemeenteraad stemde uiteindelijk unaniem in met het verzoek van de SP.

De uitslag is nu echt definitief. Nog eens hertellen is niet toegestaan.