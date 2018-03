Wereldtopper Andy Murray komt naar tennistoernooi Libéma Open in Rosmalen

ROSMALEN - Het internationale tennistoernooi in Rosmalen heeft een absolute wereldtopper binnengehaald. Andy Murray, tweevoudig winnaar van Wimbledon, zal in juni op de grasbanen in Rosmalen aantreden. Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

De voormalige nummer één van de wereld maakt bij Libéma Open zijn comeback na een langdurige heupblessure. Murray kwam nooit eerder in actie bij het toernooi in Rosmalen.





'Perfecte voorbereiding op Wimbledon'

"Ik kijk uit naar mijn comeback op het gras en om voor het eerst deel te nemen in Rosmalen. Ik heb veel positiefs gehoord over het toernooi en de grasbanen zijn van zeer goede kwaliteit. Dat maakt het voor mij een perfecte voorbereiding op Wimbledon", vertelt de Schotse tennisser op de website van het tennistoernooi. Murray is inmiddels afgezakt naar de 29e positie op de wereldranglijst.

Ook Robin Haase treedt aan op het gras in Rosmalen. De nummer één van Nederland doet voor de elfde keer mee aan het toernooi. Zijn beste prestatie is een halve finaleplek in 2015.

Kiki Bertens

Bij de dames is dit jaar sowieso Kiki Bertens van de partij. Bertens is de nummer één van Nederland. Ze bezet momenteel de 29ste plek op de wereldranglijst. In 2015 haalde ze de halve finale in Rosmalen. Voor Bertens wordt het haar zesde optreden op het gras in Rosmalen.

Ook de Belgische Elise Mertens doet dit jaar mee aan het Libéma Open. Mertens, de huidige nummer 21 van de wereld, speelde al drie keer eerder in Rosmalen. Haar beste resultaat was de kwartfinale in 2016. Dit jaar presteert de Belgische sterk. Zo werd ze bij de Australian Open pas in de halve finale gestopt door de latere winnares Caroline Wozniacki.

Nieuwe naam

Het grastoernooi in Rosmalen draagt met ingang van dit jaar de naam Libéma Open. De afgelopen twee jaar was het toernooi vernoemd naar sponsor Ricoh.