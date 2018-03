Ouders van ontvoerde baby Hannah drie maanden langer vast

DEN BOSCH - De ouders die in februari hun uit huis geplaatste baby Hannah vanuit Eersel naar Duitsland meenamen, blijven zeker drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag bepaald.

Hannah werd weggehaald bij haar ouders omdat er vermoedens waren dat ze werd mishandeld. Het meisje kwam in een pleeggezin terecht. Haar biologische ouders wisten Hannah in februari op een parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel af te pakken van haar pleegmoeder. Ze werden op een vakantiepark in Duitsland gevonden.

De ouders werden deze maand door Duitsland uitgeleverd aan Nederland. Ze worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. De man wordt ook verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.