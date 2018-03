Nieuwe advocaten van Klaas Otto vragen om zijn vrijlating, proces verloopt opnieuw moeizaam

ROTTERDAM/BREDA - De nieuwe advocaten van Klaas Otto hebben om zijn vrijlating gevraagd. Volgens advocaat Schuurman zit Otto, oprichter van motorclub No Surrender, al te lang in voorarrest. Hij zit vast sinds de zomer van 2016. Het is het nu genoeg geweest met de 'gevangenismolen', zegt hij. Volgens hem zijn de beschuldigingen aan het adres van Otto ook 'niet bijzonder'. Ook donderdag wordt de zaak steeds onderbroken voor overleg. .

De rechtbank van Breda pakte donderdagmorgen de draad weer op in het proces over Klaas Otto. Zijn twee nieuwe advocaten presenteerden zich in de extra beveiligde zittingzaal in Rotterdam. Het is een tussentijdse zitting waarop alle partijen overleggen over hoe het verder moet.



Klaas Otto is er ook weer bij. Hij werd in alle vroegte vanuit de PI in Vught naar de extra beveiligde zittingszaal in Rotterdam gebracht.

Hectische voorgeschiedenis

De zaak is ernstig vertraagd sinds het vertrek van de advocaat van Otto. Louis de Leon vertrok enkele weken geleden uit protest tegen de gang van zaken. De twee nieuwe advocaten, Schuurman en Van Schaik, gaan zich voorbereiden op de zaak door het uitgebreide dossier te lezen.

Schuurman vertelde dat Otto weinig mee krijgt van zijn situatie en dat het dossier niet tot hem doordringt. Zijn vrouw is ernstig ziek en zijn 8-jarige zoon zou ook erg lijden onder de gevangenhouding van zijn vader.

Mediaverbod en vrijlating

De advocaat van Otto stond ook stil bij de mythevorming door de media en kwam met een opmerkelijk verzoek aan de rechtbank. "Leg hem alsjeblieft een mediaverbod op. "

De rechtbank vroeg of Otto zich nu wel aan de regels kan houden als hij vrijgelaten wordt. "Ik kan 100 procent beloven wat er van me gevraagd wordt", aldus Otto. Hij zei dat zijn gezin nu voorop staat. Otto is eerder vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij geen getuigen in zijn zaak zou benaderen. Dat deed hij toch en daarom zat hij na een paar dagen weer in de cel.

Het OM heeft er geen enkel vertrouwen in dat je met Otto afspraken kan maken en vraagt de rechtbank 'met klem' om het vrijlatingsverzoek af te wijzen.





Het OM wil later op donderdag een unit-directeur van de PI Vught oproepen als getuige. Hij kan meer vertellen over de gezondheidssituatie van Otto, die daar sinds de zomer in een zwaar regime zit. De verdediging ziet de noodzaak niet en verzet zich.De twee officieren van justitie legden aan het begin van de donderdagmiddag uitgebreid uit waarom Otto zeker niet mag worden vrijgelaten. Ze schetsten het beeld van een 'beroepscrimineel' die de samenleving ontwricht: een man die aan 'kannibalisme' doet, door anderen met afpersing en geweld kapot te maken. Iemand die angst aanjaagt bij zeker vier getuigen in de zaak, die door Otto niks durven te zeggen tegen de politie. Die beinvloeding is de hoofdreden voor zijn lange voorarrest.

De zaak is nog niet inhoudelijk. De rechtbank heeft een voorkeur om op 21 juni te starten met de zaak over afpersing en witwassen. Schuurman spreekt eerder over een half jaar voorbereiding. "Ik krijg een terabyte aan tapgesprekken, een harde schijf van hier tot Tokio." De rechtbank is het daar niet mee eens. "Zo erg is het nou ook weer niet, 37 ordners", zei de rechtbankvoorzitter. Het OM vindt de zes maanden ook 'buitensporig lang'.