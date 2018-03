Met de trein van Breda naar Tilburg? Dan is de kans op problemen het grootst

BREDA - Op het spoor tussen Breda en Tilburg vonden in 2017 de meeste verstoringen plaats van heel Nederland. Dit blijkt uit een rapport van de onderzoeksbureau’s Realistics en Triple Bridge.

Tussen Breda en Tilburg ging het vorig jaar 24 keer mis. Daarmee blijft dit traject de lijn Amsterdam Riekerpolder-Warmond twee verstoringen ‘voor’.

Blerick-Eindhoven

Het traject Blerick-Eindhoven bezet met dertien verstoringen de derde plaats. De stations Amsterdam en Utrecht Centraal delen de vierde plaats met twaalf verstoringen.

Het totaal aantal verstoringen is wel gedaald ten opzichte van 2016. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt dat de NS en ProRail 'in algemene zin goede prestaties hebben geleverd' in 2017. Ze wijst op het grote aantal spoorwerkzaamheden dat is uitgevoerd en de 'significante vervoersgroei'.



Derden

Het aantal zogenoemde 'hinderrijke storingen' is niet voldoende verminderd, maar dat is volgens Van Veldhoven te wijten aan factoren waar NS en ProRail weinig aan kunnen doen. "Die worden door derden veroorzaakt en zijn moeilijker beïnvloedbaar."



