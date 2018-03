Minderjarige vluchtelingen gevonden in tentje bij station Lage Zwaluwe: 'Dit is heel sneu'

LAGE ZWALUWE - In een tentje vlakbij station Lage Zwaluwe zijn donderdagochtend twee minderjarige vluchtelingen gevonden. Het gaat om twee Albanese jongens van 16 en 17 jaar oud.

De twee hadden zelf een tentje gemaakt van een vuilniszak. Ze werden gevonden door buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) Jan Zeeven. "Dit is echt heel sneu om te zien. Het was koud en ze sliepen in een verwilderd gebied."

Volgens Zeeven verkeren ze in goede gezondheid. "Ze hebben daar nooit lang kunnen zitten. We controleren daar vaak." De twee zouden gewoon onderdak hebben in een asielzoekerscentrum. De vluchtelingen zijn overgedragen aan de politie.

Het is niet de eerste keer dat vluchtelingen bivakkeren bij het station. In januari werden vijf vluchtelingen aangetroffen. "Het zal ook niet de laatste keer zijn", vermoedt Zeeven. "In dat gebied rijden veel vrachtwagens. Vluchtelingen proberen daar in te klimmen." Dat gebeurde onlangs nog in Zevenbergschen Hoek.



De twee vluchtelingen maken overigens nauwelijks kans op een verblijfsvergunning in Europa, omdat Albanië op de lijst met veilige landen staat.