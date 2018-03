Jumbo-afperser Alex O. plaatste explosieven bij winkels, acht jaar cel geëist in hoger beroep

LEEUWARDEN - Voor het afpersen van Jumbo is donderdag in hoger beroep acht jaar celstraf geëist tegen Alex O. uit Groningen. De 53-jarige verdachte heeft volgens justitie in 2015 niet alleen gedreigd met ontploffingen in Jumbo-winkels, maar ook daadwerkelijk explosieven geplaatst. Dit heeft volgens justitie een grote impact gehad op de maatschappij, maar in het bijzonder op medewerkers van Jumbo 'die angstig zijn geweest over wat er had kunnen gebeuren'.

Het Openbaar Ministerie noemde het daarom voor het hof in Leeuwarden 'een bijzonder zware zaak'.

De rechtbank in Groningen veroordeelde de man in 2016 eveneens tot acht jaar cel. De 53-jarige Groninger zou Jumbo meerdere dreigmails- en brieven hebben gestuurd. Er moesten 2000 bitcoins worden betaald om te voorkomen dat hij bommen ging laten ontploffen bij diverse filialen. Jumbo ging niet op de eis in.

Bij twee vestigingen van de Veghelse supermarktketen in Groningen werden later explosieven aangetroffen, de eerste in de nacht van 8 op 9 mei 2015. Eén bom ging af en vernielde een ruit en gevel. De bom die niet ontplofte had een kracht van zes tot acht handgranaten. Een supermarkt in Zwolle ontving een verjaardagskaart met twee gram explosieve stof.

Instabiele explosieven

De afperser gebruikte volgens justitie instabiele explosieven. "Dat hier geen dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen, ligt zeker niet aan u'', concludeerde de voorzitter van de rechtbank bij de eerdere behandeling van de zaak.

Een tante stapte naar de politie nadat ze de verdachte herkende op bewakingsbeelden. Hij werd thuis aangehouden toen Jumbo op 9 oktober 2015 de laatste dreigmelding kreeg. Precies op dat moment zat hij achter zijn computer. Sinds de aanhouding zijn er geen bedreigingen meer geweest. Ook zijn zoon werd opgepakt, maar die is niet vervolgd.