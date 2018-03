Roy Donders en het worstenbroodje worden emoticons in Facebook

TILBURG - Laten wetendat je een worstenbroodje aan het eten bent of naar een concert van Guus Meeuwis gaat? Zeg het met een plaatje! Het Tilburgse LiveWall Group ontwikkelde regionale emoticons voor Facebook. Die zijn vanaf eind april beschikbaar.

De pilot met de 'braboticons' start met 13 stickers. De eerste 8 daarvan zijn al bekend: de Brabants vlag, de Bossche bol, Guus Meeuwis, het worstenbroodje, Philips, Efteling, Schrobbelèr en Roy Donders.

"Bij Amerika denk je meteen aan New York en we hadden verwacht dat Facebook bij Nederland alleen naar de randstad zou kijken, wij vinden het geweldig dat ze voor Brabant kozen.", aldus Chris Pelk van de LiveWall Group. Facebook koos Brabant als eerste provincie voor de pilot vanwege het positieve imago en de technische vooruitgang in de regio. Het stickerpakket kun je downloaden in messenger en daarna sturen naar wie je maar wilt. Bij succes worden ook voor andere regio's speciale stickers ontwikkeld.

Tilburgs tintje

Voordat het Tilburgse conceptbureau de 'braboticons' mocht ontwerpen moesten zij hun idee pitchen. Ze wisten te winnen door de stickers ludiek te maken en hun humor te verkopen. Hun Tilburgse insteek is daar een goed voorbeeld van volgens Chris: "We hebben Facebook weten te overtuigen dat Roy Donders een markante Brabander is door dat aan te tonen met de bezoekerscijfers van zijn website. Als Tilburgers vonden wij het extra ludiek dat er ook braboticons van hem en Schrobbelèr tussen komen."

Advertenties

Facebook gaf niet voor niets de opdracht om deze figuurtjes te maken en dat is niet voor niets. De regionale emoticons zijn een manier om persoonlijke advertenties te ontwikkelen. Wanneer een Facebookgebruiker bijvoorbeeld een Efteling-emoticon in zijn post verwerkt, is de kans groot dat hij of zij ook meer advertenties te zien krijgt van het pretpark.