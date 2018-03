Dode man in Ertveldplas is Marcin Naus (32) uit Polen, politie gaat uit van misdrijf

DEN BOSCH - De man die eerder deze week dood werd gevonden in de Ertveldplas in Den Bosch, is door geweld om het leven gekomen. Hier gaat de politie van uit. Ze heeft ook de identiteit bekendgemaakt: het gaat om de 32-jarige Marcin Naus uit Polen. Hij moet al langere tijd in het water hebben gelegen.

De man werd maandagavond door vissers gevonden. Woensdag werd sectie op het lichaam verricht. Daaruit concludeert de politie dat de man zeer waarschijnlijk door geweld om het leven is gekomen.

Uitgebreid onderzoek

De dood van de man wordt verder onderzocht door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Er werd al een uitgebreid buurtonderzoek gedaan en er is gesproken met mensen uit de omgeving waar de man verbleef. Hij is waarschijnlijk op 30 januari voor het laatst in Den Bosch gezien. De familie van het slachtoffer is geïnformeerd.

De man zou al langere tijd in Nederland verblijven en een ‘zwervend bestaan’ leiden.