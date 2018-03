Vrachtwagen botst op auto van ouder echtpaar in de file

MAARHEEZE - Op de A2 bij Maarheeze is donderdagmiddag een vrachtwagen ingereden op een auto die in de file stond. De inzittenden van de auto, een ouder echtpaar, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Wat ze mankeren is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

File

Beide voertuigen liepen flinke schade op. De file in de richting van Eindhoven was eerder ontstaan door een ander ongeval, maar is inmiddels opgelost.