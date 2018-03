'Kinderen leven te passief', scoren voor gezondheid met Anke bij RKC Waalwijk:

WAALWIJK - In het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk waren donderdag ruim 400 kinderen aanwezig voor de slotdag van het project 'Scoren voor Gezondheid'. De leerlingen van groep 6 uit de gemeentes Waalwijk en Heusden werden de afgelopen periode aangespoord tot een gezondere leefstijl. "Kinderen stoppen de verkeerde dingen in hun mond", zo zegt coördinator Anke te Boekhorst van de Stichting Samen RKC.

Het hoofdveld van RKC Waalwijk is donderdagochtend om negen uur net een mierennest. Niet van trainende spelers van de plaatselijke voetbalclub, maar met exact 426 kinderen die druk bezig zijn met sport en spel.



"Ik heb al handbal, honkbal en de stormbaan gedaan", zegt een van de jonge deelnemers. "De stormbaan vond ik het leukst", velt zijn kameraad als oordeel over de vele activiteiten in het RKC-stadion.

'Kinderen zijn te dik'

De kinderen hebben plezier, maar het project dient een hoger doel. "Het project is heel belangrijk omdat je tegenwoordig ziet dat kinderen te dik zijn", zegt Anke te Boekhorst van de Stichting Samen RKC, die het evenement samen met de betrokken gemeenten, de GGD Hart voor Brabant, buurtcoaches en regionale sportverenigingen organiseert. "Dat komt omdat ze heel passief leven en de verkeerde dingen in hun mond stoppen."

Een onderdeel van Scoren voor Gezondheid was dan ook een bezoekje aan de supermarkt. "De kinderen hebben een speurtocht gedaan in de supermarkt", legt Te Boekhorst uit. "Ze kregen een vragenlijst mee om bijvoorbeeld te kijken in welke kaas het meeste vet zit. En wat er op een blikje Red Bull staat, iets wat ze veel drinken. Ze hebben zo boodschappen gedaan en daarna in de klas een gezonde lunch gegeten."

Snoepjes?

Minder vet en suiker betekent voor de kinderen waarschijnlijk ook wat minder snoepen. "Heel erg jammer ja", zegt een jongetje een beetje treurig. Gelukkig stelt Anke te Boekhorst hem gerust: "Het is niet zo dat je geen snoepjes meer mag, als je er maar een beetje over na denkt."