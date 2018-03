38 jaar bij PSV en hij gaat nog door: 'Elk jaar is anders, uitdaging is er altijd'

EINDHOVEN - Een rasechte PSV'er, al 38 jaar in dienst van de club. Mart van den Heuvel heeft het nog niet gezien bij PSV. Hij is inmiddels tien jaar teammanager en dat bevalt hem goed. Vooral Zuid-Amerikaanse spelers zijn lovend over Van den Heuvel: "Je moet ze het gevoel geven dat ze welkom zijn."

“Doordeweeks maak ik het programma voor komend weekend”, zegt Mart van den Heuvel over zijn werkzaamheden als teammanager bij PSV in gesprek met Omroep Brabant. “Een lijst maken voor de jongens waar ze naartoe moeten na de wedstrijd. Ik zorg er voor dat de bus op tijd is, dat het eten op tijd klaar is en er zijn altijd nog jongens die kaarten voor familie nodig hebben.”

Bekijk hier het interview met Mart van den Heuvel. Tekst gaat door onder de video.





Zuid-Amerikanen

Van den Heuvel is dus al jaren in dienst van PSV. Wat in al die jaren is opgevallen, is dat hij vooral met de Zuid-Amerikaanse spelers van PSV een hele goede band heeft. “Je moet ze het gevoel geven dat ze welkom zijn, dat je er voor ze bent. Ik ga de eerste keer bijvoorbeeld mee boodschappen doen.”

De teammanager denkt dat als je de Zuid-Amerikanen een bepaalde gemoedelijkheid geeft, ze dat enorm waarderen. “Ze vinden het geweldig dat iemand ze helpt in het beginstadium en alles wat daarbij komt.” Van den Heuvel geeft aan dat hij in het geval van een nieuwe speler in het begin overal bij wil zijn, zoals de medische keuring en het ophalen van Schiphol. “Daarmee begint de gemoedelijkheid al. Dan krijg je heel veel vertrouwen terug.”

Rustig seizoen

PSV heeft qua incidenten een zeer rustig seizoen achter de rug. Waar er bij de concurrentie nogal eens wat naar buiten kwam, gebeurde er bij PSV nagenoeg niets. “Wij proberen altijd alles zo veel mogelijk hier op de Herdgang te houden, maar als er iets gefilmd wordt, dan kunnen we het niet binnenskamers houden natuurlijk.” Van de Heuvel wil niet zeggen dat er dit seizoen niets is gebeurd bij PSV. “Maar we hebben alles goed gemanaged.”

Uitdaging

Maar wat is dan na 38 jaar nog de uitdaging? “Het is elk jaar weer anders. Je hebt ieder jaar andere spelers, andere doelen en andere segmenten waardoor je weer door wilt gaan. Je bent toch al gauw een half jaar bezig om een nieuwe jongen op weg te helpen.”

De cultuurbewaker van PSV noemt daar ook nog het Europees voetbal bij, wat zijn werkzaamheden ook weer wat verandert. “Dan krijg je toch weer een drukker programma met twee wedstrijden in de week, die uitdaging is er altijd.”