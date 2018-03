Etentje valt in water voor Lilian Marijnissen, 'flinke hersenschudding' voor SP-leider na smak

OSS - Lilian Marijnissen uit Oss is even uit de roulatie. De leider van de Socialistische Partij heeft een flinke hersenschudding opgelopen. De komende dagen moet ze het even rustig aan doen, zo meldt ze op Facebook. Ze gleed uit over een gladde vloer toen ze woensdag wat wilde eten in een restaurant. Op dokters advies moest ze de afgelopen nacht doorbrengen in een ziekenhuis.

Het had erger af kunnen lopen, zo schrijft ze ook. Marijnissen is blij met de hulp die mensen die haar hebben geboden nadat ze onderuit was gegaan. "Heel erg bedankt voor jullie hulp en goede zorgen! Voor de helden van de ambulance en de eerste hulp: jullie zijn kanjers, jullie doen fantastisch werk!"