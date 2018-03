Eindelijk rijdt er een trein tussen Breda en Antwerpen en wij maakten een proefrit

BREDA - Tien jaar hebben we er op moeten wachten, maar het moment is daar: een treinverbinding tussen Breda en Antwerpen. Binnen een half uur sta je in het bourgondische Antwerpen en geniet je van de Belgische speciaalbiertjes en dikke frieten met zure mayonaise. Vanaf 9 april kan iedereen echt instappen, maar Omroep Brabant mocht donderdag alvast mee met een testrit.

Vanaf 9 april kun je niet alleen naar Antwerpen, maar kun je ook gelijk doorreizen naar Brussel. De Intercity Direct reist van Amsterdam naar Brussel met als tussenstop Rotterdam, Breda en Antwerpen.





Vertraging

Twaalf keer per dag gaat de trein rijden, maar de NS en ProRail verwachten niet dat dat zonder slag of stoot zal gaan. Tussen Amsterdam en Breda moeten reizigers rekening houden met vertragingen of treinen die uitvallen. Maar met een beetje doorrijden kan Antwerpen vanuit Breda in een half uurtje gehaald worden en Brussel in een uur.



Boek je een week vantevoren dan betaal je voor een enkeltje Antwerpen doordeweeks 9 euro en voor het weekend 11 euro. Bedenk je op de dag zelf dat je de Vlaamse stad wilt bezoeken, dan kost dat je 14,20 euro. Voor Brussel is dat 14 euro doordeweeks en 18 euro in het weekend als je het ticket op tijd aanvraagt. Anders betaal je 24,60 euro.





Fyra

What's new? Afgelopen tien jaar ging het ook niet zonder slag of stoot. De gemeente Breda moest vechten voor een tussenstop van de trein in Breda. Toen die er eindelijk bleek te komen, was er het hele debacle rond de Fyra. Het project werd in 2013 stopgezet omdat de treinen veel te veel problemen opleverden.