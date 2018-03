NAC op zoek naar resultaat in Eindhoven: al 23 jaar geen overwinning meer

EINDHOVEN - PSV en NAC staan zaterdagavond tegenover elkaar in speelronde 29 van de eredivisie. Op papier een makkelijke opgave voor de Eindhovense koploper van de eredivisie, aangezien NAC op plek vijftien staat en al 23 jaar niet meer heeft gewonnen in Eindhoven.

Het wordt een lastig verhaal voor NAC, denkt Ernie Brandts. Hij heeft een verleden bij zowel PSV als NAC. In Eindhoven was hij jarenlang speler en later ook assistent-trainer. In Breda was hij twee seizoenen lang de eindverantwoordelijke. “PSV is in the winning mood. Ze hebben weliswaar niet de sterkste selectie, maar Cocu heeft het elftal goed neergezet.” Brandts ziet weinig mogelijkheden om een goed resultaat te halen in Eindhoven voor de ploeg van Stijn Vreven. “NAC maakt alleen kans als PSV niet 100% gefocust is en als ze slordig worden. Dan zou NAC eventueel wat via de counter kunnen toeslaan."

Vreemde uitslagen

Ton Lokhoff heeft wat meer vertrouwen in de Bredase club. “NAC heeft dit seizoen wel meer vreemde uitslagen op het bord gezet. Ze hebben vooral op het middenveld en in de aanval veel kwaliteiten met bijvoorbeeld Manu Garicia.” De oud-speler van beide clubs hoopt op een mooie wedstrijd, maar ziet PSV er uiteindelijk met de winst ervandoor gaan. “Als ik de TOTO zou moeten invullen, zou ik voor PSV kiezen.”

Fel van start

“PSV zal thuis moeten laten zien dat ze echt graag willen winnen”, zegt Brandts. “Ze moeten NAC meteen bij de strot grijpen. Anders kan NAC zomaar eens in de wedstrijd groeien.” Ook Lokhoff denkt dat als PSV de teugels te veel laat vieren, de ploeg van Vreven een kans maakt. “Als NAC lef toont, naar voren voetbalt en als het lang 0-0 blijft, kan het alle kanten op. Ze hebben veel snelheid en dus kunnen ze in de counter gevaarlijk zijn.”

Tekst gaat verder onder tweet.





Historie

In totaal speelde PSV en NAC 75 keer eerder tegen elkaar in Eindhoven. PSV won 50 wedstrijden, terwijl NAC dertien keer met de drie punten op zak huiswaarts keerde.

NAC won voor het laatst in de competitie op 28 mei 1995 een wedstrijd in het Philips Stadion. De Bredase formatie won toen met 2-4. In 2004 won NAC opnieuw in Eindhoven (0-1), maar dat was in het bekertoernooi. Het laatste punt dat NAC wist te behalen uit bij PSV was in 2009: 2-2. PSV kwam toen al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Carlos Salcido, maar NAC draaide de wedstrijd helemaal om en kwam op voorsprong door doelpunten van Tyrone Loran en Joonas Kolkka. Danny Koevermans redde tien minuten voor tijd nog een punt voor PSV.

Tekst gaat verder onder tweet.









In Breda

Eerder dit seizoen won PSV in Breda. In speelronde twee van de eredivisie kwam NAC na ruim een kwartier op achterstand. Steven Bergwijn wist uit een corner de 0-1 te maken. Net voor rust kwam NAC langszij dankzij een benutte penalty van Thierry Ambrose na een overtreding van Luckassen. Na rust was PSV zeer effectief en liep het door doelpunten van Lozano, Van Ginkel en Jorrit Hendrix uit naar een 1-4 overwinning.