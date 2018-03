Jongetje (3) valt uit raam van vierde verdieping flat Breda

BREDA - Een driejarige jongen is donderdagmiddag uit een raam van de vierde verdieping van een flatgebouw in Breda gevallen. Dat gebeurde aan de Baliëndijk. Het gaat volgens de politie om een ongeval.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het kind is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder was het kind nog bij kennis. De jongen is na zijn val op het gras beland.



Het ongeluk gebeurde aan de achterzijde van het flatcomplex.