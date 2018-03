Weer bijt een loslopende hond een ree dood, politie is het beu

TILBURG - Een loslopende hond heeft bij de bossen aan de Pompstationweg in Tilburg een ree doodgebeten. Het dier werd gebeten in zijn hals. Tien dagen geleden was het ook al raak, toen een ree uit zijn lijden moest worden verlost nadat hij meerdere scheurwonden had.

De afgelopen week hebben milieuagenten diverse eigenaren van loslopende honden gewaarschuwd. Toch is er woensdag weer een ree aangevallen en doodgebeten. De politie kondigt op Facebook aan vanaf nu boetes te schrijven aan baasjes van loslopende honden. Het bedrag van zo'n boete is zo'n 104 euro.

Extra actief

Deze weken zijn reeën extra actief. Op bordjes bij de ingangen van de wandelpaden staan bordjes waarop staat uitgelegd dat honden aangelijnd moeten zijn. "Het is helaas niet de eerste keer dat wij dit in een van onze bossen of in de gebieden van Brabants Landschap en Gorp en Roovert tegenkomen", schreef de politie eerder in maart.