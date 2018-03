Peperdure Tesla vliegt van de weg en belandt in weiland

HELMOND - Zeer exclusief, waar er maar 2500 van rondrijden op de wereld. Maar nu eentje minder. Donderdagmiddag is in Helmond een Tesla Roadster 2.5 over de kop geslagen. De Belgische bestuurder kwam met de schrik vrij.

Maar flink balen zal de bestuurder wel, dat de peperdure auto van 120.000 euro flinke schade heeft opgelopen. Het ongeluk gebeurde op de Neervoortsedreef, waar hij van de weg raakte en in een weiland ernaast belandde.

De auto is afkomstig van een bedrijf in België.