Toezichthouders met bodycam in bussen: Arriva wil veiligheid nog meer verbeteren

EINDHOVEN - Toezichthouders in bussen van Arriva krijgen bodycams. Verder zullen de zogeheten hotspothaltes onder handen worden genomen. Dit zijn haltes die bijvoorbeeld slecht verlicht zijn of afgelegen liggen. Busmaatschappij Arriva voert deze aanpak uit om de veiligheid voor personeel en passagiers verder te verbeteren. Voor het besluit is geen directe aanleiding, zoals een geweldsdelict.

Een woordvoerster van Arriva laat weten dat het vervoersbedrijf altijd op zoek is naar maatregelen om het reizen in de bus comfortabeler te maken. Ze zullen worden uitgevoerd in overleg met onder meer de provincie en Rijkswaterstaat.



Rotterdam en Limburg gingen voor

De provincie betaalt er ook aan mee. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest Arriva, maar ook Veolia, veiligheidsplannen indienen. Hierin staat dus onder meer dat de toezichthouders die op bussen (kunnen) meerijden zullen worden voorzien van een bodycam. In de bussen die in Brabant rijden, hangen al camera’s.



In onder meer Rotterdam en de provincie Limburg rijden toezichthouders of controleurs al met camera’s. In onze provincie dragen buiten het busvervoer om alleen in de gemeente Breda buitengewone opsporingsbambtenaren (boa's) zulke toestellen. Dit gaat nu dus ook gebeuren tijdens busritten in onze provincie.

Extra hulp

Toezichthouders zijn een extra hulp voor chauffeurs. Ze kunnen bijvoorbeeld ingezet worden bij calamiteiten, evenementen of op drukke punten. Eind vorig jaar werden in Brabant 21 van zulke functionarissen ingezet. Dat was direct nadat was besloten om reizigers in bussen niet meer contant te laten betalen. Vanaf dit jaar zijn er voor de bussen in de provincie vijftien toezichthouders beschikbaar.



Arriva werkt ook aan een campagne, die het gedrag van reizigers in kaart moet brengen. Ook gaat de busmaatschappij geweldsincidenten analyseren om aan de hand hiervan conclusies te trekken over aanleiding en aanpak. Het bedrijf zal hierbij gaan samenwerken met de politie en het Openbaar Ministerie.