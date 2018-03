Twintig badgasten geëvacueerd uit sauna en zwemschool na vrijkomen schadelijke damp

De sauna/zwemschool in Mierlo (Foto: Harry Grijseels/SQ Vision_

MIERLO - Een twintigtal badgasten is donderdagavond rond half zeven geëvacueerd uit een sauna en zwemschool in Mierlo na het vrijkomen van een schadelijke damp. De brandweer ving de slachtoffers op. Een medewerker moest met onbekende letsel per ambulance naar het ziekenhuis.

Volgens een omstander zou in een hokje naast de technische installatie chloor en zoutzuur zich hebben vermengd. Een medewerker heeft de vrijgekomen damp ingeademd, maar was in staat om alarm te slaan.

Handdoeken

De beheerder van de sauna/zwemschool reageerde alert en sloot meteen de deurkier van het hokje af met handdoeken zodat de damp zich niet kon verspreiden. Uit voorzorg werden de badgasten naar buiten geleid.

Een aantal bezoekers kon vooraf nog snel hun kleding aantrekken. Acht gasten moesten in de haast in badkleding naar buiten. Zij konden tijdelijk schuilen in een verwarmde brandweerwagen.

Nadat het gebouw aan de Heer van Scherpenzeelweg goed was gelucht en geïnspecteerd door de brandweer, mochten de badgasten na drie kwartier terug naar de sauna en zwemschool om verder te recreëren.