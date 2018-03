Romy (11) is hard op weg om topturnster te worden, nu alleen nog een gastgezin

NIJMEGEN - In de turnhal van De Hazenkamp in Nijmegen hangt Romy in de touwen. Onder haar voeten een trampoline. "Hier kan ik een dubbele salto met de goede technieken oefenen," zegt ze. Om de technieken uiteindelijk toe te passen op de (iets hardere) vloer. Romy Stevens uit Tilburg is pas 11 en alleen maar bezig met turnen. Ze is er dan ook erg goed in, maar om beter te worden heeft ze met spoed een gastgezin nodig.

Want elke dag van Tilburg naar Nijmegen rijden, lukt niet voor een topturnster in spé die 28 uur per week moet trainen en naar school moet. Inmiddels heeft Maaike, de moeder van Romy, een oproep op Facebook geplaatst.

Trainen met toptrainers

De plek in Nijmegen is erg belangrijk voor Romy, want daar kan ze twee keer per dag trainen en werken met toptrainers. Het liefste op de brug, haar favoriete toestel. "Dan kan ik lekker zwaaien, dat vind ik het allerleukst."

Volgens de trainer van Romy, Edwin Zegers, heeft Romy erg veel talent. "Ze is heel zelfstandig, niet zo vaak thuis, omdat ze veel uren moet trainen en daar moet het gastgezin rekening mee houden." Romy hoopt op een gastgezin buiten het turnen. "Dan hoef ik niet de hele tijd over turnen te praten en kom ik tot rust."

Wordt Romy beroemd?

Romy is druk bezig met het trainen voor een internationale wedstrijd. Haar grote droom is de Olympische Spelen, maar daar kom je natuurlijk zo maar niet. "Dan moet je erg hard werken," zegt ze. Maar dat is ze ook vast van plan.

Volgens trainer Edwin is het nog moeilijk te zeggen hoe de turntoekomst van Romy eruit ziet. "Ze heeft veel talent, maar je moet vele uren trainen. Je moet er zin in blijven houden, niet geblesseerd raken en alles aan de kant schuiven. Als je jong bent, is het heerlijk om zo te spelen, maar als je ouder wordt, komt de druk."







Heimwee

Romy woont nu nog bij een ander gastgezin. "Soms heb ik heimwee, maar dan kan ik videochatten met thuis." Voor moeder Maaike in Tilburg is het gemis van haar 11-jarige dochtertje soms wat zwaarder. "De kleine dingetjes mis ik, zoals tanden poetsen en naar bed brengen. Maar ik ben ook heel trots op Romy, ze weet al heel goed wat ze wilt en ik wil haar graag ondersteunen. Hoewel dat financieel wel zwaar is."

En Romy wil altijd turnen. "Soms kom ik in de ochtend de keuken binnen," zegt moeder Maaike. "En dan sta ik tegen twee voeten aan te kijken. Dan loopt ze op haar handen en wil alweer gaan trainen."