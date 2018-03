Unieke prestaties en mooie transfers naar de eredivisie, Kozakken Boys is trots

WERKENDAM - Op het derde niveau van Nederland is Kozakken Boys inmiddels twaalf wedstrijden ongeslagen. Trainer Danny Buijs verlaat de club aan het einde van het seizoen, hij wordt hoofdtrainer bij FC Groningen. En ook aanvaller Ahmad Mendes Moreira lijkt naar die club te gaan. Bij de club uit Werkendam is men trots op de prestaties en transfers.

Na drie wedstrijden stond de teller op één punt, Kozakken Boys stond zeventiende. “En als je dan kijkt naar de laatste drie, vier maanden, dan kan het haast niet beter”, zegt Buijs. “Op dit niveau van de twaalf wedstrijden er elf winnen en één gelijkspelen, dat is echt uniek.”

Voorzitter Henk de Goeij merkt dat de sfeer binnen de club door de huidige prestaties nog beter is. “Nu presteert het eerste elftal fenomenaal, dat scheelt voor de sfeer altijd.” Bij het bestuur is er nooit paniek geweest, terwijl men nu ook geen polonaise loopt.

“Bij supporters is het als het goed gaat al snel hosanna en als het minder gaat is het al snel veel minder dan het daadwerkelijk is. Vanuit het bestuur en de beleidsbepalers is er geen hosanna. We zijn wel heel erg trots op wat we nu presteren.”





FC Groningen

De Goeij ziet met Buijs en Moreira waarschijnlijk twee man van Kozakken Boys de overstap naar FC Groningen maken. “Dat is toch fantastisch. Als je eerlijk bent, is het een gigantische stap die Danny Buijs gaat maken. Daar zijn we als club heel trots op. Een trainer die in een keer de stap naar een eredivisieclub maakt, dat komt niet vaak voor. Bijna nooit. Dat is uniek.”

“Ook voor Moreira is het fantastisch. Natuurlijk had ik hem nog graag twee of drie jaar hier willen zien spelen. Maar we kunnen alleen maar trots zijn”, aldus De Goeij.

Buijs klopte als 31-jarige beginnend trainer zelf aan bij Kozakken Boys, zonder papieren. Vier jaar later maakt hij de overstap naar FC Groningen. “Ik was niet verbaasd dat ze mij benaderden, ik was wel verrast dat ze mij gelijk een kans wilden geven als hoofdtrainer. Vaak zie je in het betaald voetbal dat je eerst assistent wordt en dan door kan groeien. Al weet ik ook niet of die rol bij mij past. Ik vind het ontzettend leuk dat ze een jonge onervaren trainer de kans durven geven.”





Moreira lijkt Buijs te volgen naar FC Groningen. “Dat is een hele mooie stap. Als ik eerlijk moet zijn, had ik het niet verwacht”, zegt de Kozakken Boys-speler. “Maar als Groningen komt, zeg je geen nee. Het is een ontzettend mooie club. Dat ik daar volgend seizoen deel van uit mag maken, daar ben ik ontzettend trots op.”

Kampioen

Buijs hoopt afscheid te nemen met een kampioenschap. Kozakken Boys stond op een gegeven moment vijftien punten achter de koploper, nu is de achterstand op Katwijk drie verliespunten. Op de laatste speeldag is het Kozakken Boys-Katwijk. Een mooi moment om het af te maken. “Er is maar één ding mooi, dat is dat je na 34 wedstrijden op de eerste plaats staat. Dan ben je niet meer in te halen. We hebben alles in eigen hand, maar moeten niet zo ver vooruit kijken."

Voor het seizoen was het doel bij de eerste vijf eindigen, De Goeij is als voorzitter van de club dan ook tevreden met de huidige prestaties van het eerste elftal. “We hebben nog één wens, dat is kampioen worden dit jaar.”

Moreira heeft hoop op een goede afloop van de titelstrijd. “Ik schat de kans hoog in dat we Katwijk nog inhalen. Het is fijner om te jagen dan gejaagd te worden. Zij moeten ook alles winnen. We hebben alles in eigen hand, hebben ook een iets beter doelsaldo. Het zou een mooie afsluiter zijn, met de schaal in handen staan.”