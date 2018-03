Fresku opent culturele broedplaats: 'Iets toffers dan het wiel uitvinden'

EINDHOVEN - In Woensel-West in Eindhoven ging donderdag de nieuwe kledingwinkel van muzikant Fresku open. Maar het is niet zomaar een kledingwinkel. Het moet een creatieve broedplaats in de wijk worden. “Het is heel gek, ik weet het zelf ook niet, maar het gaat gebeuren”, volgens Fresku.

De winkel verkoopt het eigen merk van Fresku Baranka Nation. Maar het is veel meer dan een kledingwinkel. Het moet vooral een culturele broedplaats worden in de wijk Woensel-West. “Het lijkt me gewoon leuk om het kledingmerk te gebruiken als vlag van iets groters”, vertelt de muzikant tijdens de opening van zijn winkel.

'Illigaal'

“Ik hoop te bereiken is alle creatievelingen in Eindhoven en omstreken te bundelen en daarmee mooie dingen te laten ontstaan. Ik geloof heel erg in de kracht om samen iets te doen. Deze winkel is niet alleen een winkel. De ene keer heeft het te maken met graffitidesign. De andere keer doen we iets op straat wat hartstikke illegaal is en dan doen we weer iets heel netjes en legaals.”

De winkel staat in Woensel-West. Een bewuste keuze volgens Fresku. “Ik wil termen als krachtwijk vermijden. Ik vind het een hartstikke leuke wijk en ik denk dat hier heel veel gebeurt, juist omdat mensen niet altijd de middelen hebben. Ik denk als je alles aangereikt krijgt, je niks nieuws gaat uitvinden. Soms moet je even niet weten wat het wiel is en het opnieuw uitvinden. Misschien bedenk je dan iets toffers dan een wiel.”