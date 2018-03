Quinoa van Hollandse bodem: van Sterksel naar vele borden op zeker drie continenten

EINDHOVEN - Aan het begin van deze eeuw kwam Rens Kuijten uit Sterksel voor het eerst in aanraking met quinoa, een gewas uit het Andes-gebergte in Zuid-Amerika. Als experiment plantte Kuijten het zaad ook op een stukje grond thuis op de boerderij. De proef slaagde en Kuijten was meteen verkocht.

De teler uit Sterksel zette de Dutch Quinoa Group op. Inmiddels wordt op zo’n 150 hectare quinoa verbouwd. Het gebruik van het gewas in de Hollandse pot is de laatste jaren sterk gestegen. In 2016 werd op de Nederlandse borden in totaal 2 miljoen kilo quinoa geserveerd. “Dat is nog maar 120 gram per persoon. Binnen vijf jaar willen we groeien naar zo’n 2000 hectare”, zegt de ambitieuze Kuijten in het tv-programma Booming Brabant.

Zeeniveau

Quinoa valt in de categorie superfood met een hoge voedingswaarde en rijk aan eiwitten, energie, zetmeel, mineralen en vitamines. Het kan als vervanger voor aardappelen, pasta en rijst dienen. Kuijten: “We waren al snel ervan overtuigd dat het gewas hier wel zou gedijen. Quinoa is immers familie van spinazie en suikerbiet. Veredelingstechnieken zorgden ervoor dat het product van drie kilometer hoogte in het Andes-gebergte ook op zeeniveau kon worden gekweekt.”









Dutch Quinoa Group zette als startup een hele keten op. En daar maakt het bedrijf niet alleen lokaal en nationaal, maar inmiddels ook internationaal furore mee. Kuijten: “Het Europese marktaandeel is tien procent, negentig procent van de quinoa komt nog uit Zuid-Amerika. We willen quinoa wereldwijd toegankelijk maken als gewas, maar ook als ingrediënt in de voeding. De kennis en de capaciteit is er. Inmiddels lopen er al succesvolle proeven in Turkije, Equador, Nieuw-Zeeland en Noord-Amerika.”