Ruim vijf jaar cel geëist voor neersteken vader van volkszanger Sander Kwarten

BREDA - Justitie heeft donderdag in de rechtbank van Breda 5,5 jaar cel geëist tegen een 42-jarige vrouw uit Breda en een 49-jarige man uit Mariahout. Het tweetal moet ook een schadevergoeding van 11.000 euro betalen aan de vader van volkszanger Sander Kwarten. Hij werd zondag 5 oktober 2014 zes keer gestoken bij een ruzie in café 't Trefpunt.

Justitie acht de twee verdachten ieder schuldig aan 'poging tot doodslag in vereniging'.

De mannelijke verdachte kreeg het die zondagavond aan de stok met de destijds 48-jarige vader van de Bredase volkszanger Sander Kwarten. De artiest stond op dat moment op het podium te zingen.

Gek

Sander Kwarten zei later dat hij zelf niets mee had gekregen van de ruzie en de steekpartij. "Ik stond te zingen. Welke gek neemt er dan ook een mes mee naar een feest?", zo zei Kwarten de volgende ochtend in de uitzending van Giel Beelen op radiozender 3FM.

De vader van Kwarten werd na de steekpartij zwaargewond per helikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een destijds 27-jarige broer van de zanger raakte bij de ruzie gewond aan zijn onderarm. De verdachte wist te vluchten.