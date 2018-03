Mega-operatie bij ziekenhuis Tilburg: patiënten kunnen voortaan eigen medisch dossier inkijken

TILBURG - Ziekenhuispatiënten die op hun mobiel of thuis zelf de resultaten van bloedonderzoeken kunnen inzien, een overzicht van de medicijnen hebben en het behandelplan kunnen inkijken. Het kan nog lang niet overal, maar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk maakt komende nacht de omslag. En dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. "Het is de grootste operatie in het ziekenhuis ooit."

Twee jaar is het ziekenhuis bezig geweest met deze omslag. Nu is het eindelijk zo ver. De verloven van medewerkers zijn ingetrokken, vierduizend computers zijn getest en 250 deskundigen lopen de komende tijd in het ziekenhuis rond voor uitleg en eventuele problemen. "Iedereen is er nu klaar voor om van start te gaan", zegt arts Margot Verheijen.

Ingrijpend

Dat het ziekenhuis met 6500 medewerkers de ingrijpende omslag maakt is niet vreemd. Anderhalf jaar geleden werd een nieuwe wet door de Eerste Kamer aangenomen waardoor iedereen zijn eigen medisch dossier digitaal moet kunnen inzien. Voorheen lag dat bij de huisarts, waar patiënten terecht kunnen als ze willen weten wat er in het dossier staat.









Bovendien is het ziekenhuis enkele jaren gefuseerd. De twee elektronische patiëntendossiers pasten niet bij elkaar, waardoor er één systeem moest komen. In het nieuwe systeem kunnen patiënten zien welke medicatie ze gebruiken en wat de allergieën zijn. Ook uitslagen van bloedonderzoeken en röntgenfoto's komen erop te staan.

Goede ontwikkeling

Volgens arts Verheijen van het ETZ is het een goede ontwikkeling dat patiënten hun eigen dossier kunnen inzien. "Patiënten komen beter beslagen ten ijs voor een afspraak als ze van tevoren hun gegevens kunnen inzien. Daardoor heb je meer tijd om in de spreekkamer echt het gesprek te voeren."

Dat zo'n medisch dossier is doorspekt met moeilijk taalgebruik is volgens ziekenhuisbestuurder Anita Wydoodt geen probleem. "Als we gesprekken met patiënten hebben, horen we vaak: 'Betuttel ons niet te veel.' Als ze iets niet begrijpen, willen ze het zelf opzoeken."

Privacy

Over de privacy, dat persoonlijke informatie op straat komt te liggen, maken ze zich in het ziekenhuis geen zorgen. "De patiënt is eigenaar van zijn eigen gezondheid, het zijn zijn gegevens", zegt Wydoodt. "Dit is echt de toekomst."

En daarom hangt in het ziekenhuis een klok waarop het grote aftellen wordt bijgehouden. Nog minder dan 24 uur te gaan.