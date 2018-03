Michael van Gerwen zet Raymond van Barneveld te kijk

BELFAST - Op de achtste speeldag van de Premier League heeft Michael van Gerwen met grote cijfers gewonnen van Raymond van Barneveld. De darter uit Vlijmen stapte met een 7-2 zege van het podium.

Van Gerwen en Van Barneveld stonden voor de wedstrijd in Belfast twaalf keer eerder tegenover elkaar op het podium in de Premier League. Zeven keer won Mighty Mike, vier keer pakte Barney de winst.

Van Barneveld mocht de dertiende Premier League-ontmoeting beginnen aan de wedstrijd, maar het was Van Gerwen die als eerste op een finish kwam. Het lukte de darter uit Vlijmen niet om uit te gooien, waardoor Van Barneveld alsnog zijn eigen leg kon winnen. Van Gerwen won zijn eigen leg vervolgens zonder veel moeite, hij kwam snel op 1-1.





Barney begon de derde leg met vier perfecte darts. Daarmee nam hij genoeg voorsprong om niet in de problemen te komen in zijn eigen leg. Met zijn tweede pijl op een dubbel pakte hij zijn tweede leg. En dus ook weer de voorsprong. Met een 132-finish kwam Van Gerwen weer op gelijke hoogte. Van Barneveld was niet in de buurt, hij stond nog op 218.





Ook de vijfde leg leek met de darts mee te gaan. Van Barneveld kreeg het echter niet voor elkaar om één van de vijf pijlen op een dubbel ook in de dubbel te gooien. Van Gerwen gooide vervolgens zijn eerste pijl op een dubbel in die leg wel raak. Daarmee pakte hij de eerste break van de wedstrijd: 3-2. Van Barneveld kreeg direct een kans om een break terug te pakken, maar hij faalde op dubbel achttien. Van Gerwen gooide daarna wel raak.

Zes pijlen voor 170

In de leg van Van Barneveld die volgde kreeg Van Gerwen zes pijlen voor 170. Hij miste eerst nog op bullseye, maar de volgende pijl op een dubbel was wel raak. Een tweede break. In de achtste leg was er weer een kans voor Van Barneveld om een break te pakken, maar weer lukt het hem niet. Van Gerwen gooide weer meteen raak.

Uiteindelijk eindigde Van Gerwen de wedstrijd met zeventig procent op zijn finishes, zeven van de tien pijlen op een dubbel waren raak. Een enorm verschil met Van Barneveld, die niet verder kwam dan twee op negen. Ook in de laatste leg kreeg hij een kans op een dubbel, maar het was Van Gerwen die raak gooide.





