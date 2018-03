Wie heeft er plek voor Frans en zijn 3000 Mariabeelden?

HAPS - De goden zijn Frans van de Camp uit Haps niet zo goed gezind. Al zestien jaar runt hij vol passie vanuit een schuurtje zijn museum 'In de zevende hemel' en daar dreigt nu een einde aan te komen. De eigenaar van het schuurtje waar de bonte verzameling van Frans te bewonderen is, heeft alles verkocht. De nieuwe eigenaar wil de schuur niet meer verhuren aan Frans en dus moet hij voor zijn drieduizend Mariabeelden, rozenkranzen en andere heilige voorwerpen een ander onderkomen vinden.

De vrolijke Frans heeft er slapeloze nachten van. "Ja, ik maak me zorgen. Dit is mijn passie, mijn domeintje. Als ik dit zou moeten verlaten, dan zou dat toch wel jammer zijn."

Beeldje voor een kwartje

Frans begon als klein mannetje met het opbouwen van zijn verzameling. "Ik kocht toen voor een kwartje mijn eerste Mariabeeldje op een markt." Dat ene beeldje, werd uiteindelijk een bonte verzameling. Frans had een ruimte nodig voor zijn verzameling.

Zestien jaar geleden vond hij een schuurtje voor zijn museum. Anderhalf jaar was hij samen met zijn vrouw bezig om de schuur te verbouwen. "We hebben er daarna negen maanden over gedaan om alles in de schuur te krijgen. Symbolisch hè, die negen maanden. Het was de geboorte van ons museum."

Nieuwe plek

Frans is nu hard op zoek naar een nieuwe plek voor zijn collectie. "Ik hoop dat er iemand komt die plek heeft en dat ik ergens opnieuw kan starten. Dat zou prachtig zijn. Het moet toch niet zo zijn dat ik alles moet verkopen op Marktplaats en dat ik dan een nieuwe auto kan kopen. Daar kun je mij niet gelukkig mee maken."

Het zijn spannende dagen voor Frans, maar hij rekent op een goede afloop. "Ik wil een plek vinden waar t allemaal kan blijven. Ook als ik ooit mijn ogen sluit. Dat het daar dan ook blijft en dat mensen er van kunnen blijven genieten "

Voor ons programma Zin in Brabant maakten we een portret van Frans en zijn museum. Kijk de aflevering hieronder