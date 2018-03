Samensmelting met Uden lijkt eraan te komen voor gemeente Landerd

SCHAIJK - Het ziet er naar uit dat de gemeente Landerd een coalitie gaat krijgen tussen Maashorst Vooruit, RPP Landerd, Progressief Landerd en de VVD. Samen zijn zij goed voor elf van de zeventien zetels in de gemeenteraad. Dit blijkt uit de gesprekken die informateur Bas Keijzer heeft gevoerd met alle partijen.

Een van de belangrijkste thema’s die spelen in Landerd is een gemeentelijke herindeling. De dorpen Zeeland, Schaijk, Reek en Oventje willen samen met Uden een nieuwe gemeente vormen. "De belangrijkste gemeenschappelijke deler tussen de partijen die willen samenwerken is hoe we Landerd willen herindelen", zegt fractievoorzitter Jeroen van den Heuvel van Maashorst Vooruit.

Maashorstgemeente

De roep voor een grote zogenoemde Maahorstgemeente met daarin Landerd, Uden en Bernheze bestaat al langer. Bernheze heeft een tijd terug al aangegeven zelfstandig te willen blijven. Toch wil Van den Heuvel ook Bernheze er nog steeds bij betrekken.

Na Pasen beginnen in Landerd de formatiegesprekken. Die worden geleid door Theo Hoex die een tijd gemeentesecretaris is geweest.