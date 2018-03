Michael van Gerwen ook na zege op Barney nog niet tevreden: 'Wil een knalwedstrijd'

BELFAST - Michael van Gerwon won donderdag in de Premier League ruim van Raymond van Barneveld, toch was hij na afloop nog niet helemaal tevreden. Hij hoopt dit seizoen nog op echt hoog gemiddelde.

Van Gerwen gooide 104,5 gemiddeld en had een score van zeventig procent op zijn dubbels. "Qua gemiddeldes kwam ik scorend iets tekort. Het kan beter, dat is iets om aan te werken", zei de darter uit Vlijmen tegenover RTL7.

"Ik voel me goed", vervolgt Mighty Mike. "Ik wil nog een keer een knalwedstrijd neerzetten. Dat was dit ook wel. Voor iedereen was het een leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar ik wil een keer 110 of 115 gooien. Dat soort gemiddeldes. 124? Dat zou mooi zijn. Maar ik wil de lat niet te hoog leggen, dat doe ik altijd al."

LEES OOK: Michael van Gerwen zet Raymond van Barneveld te kijk

'Eigen verdienste'

In de eerste legs ging het gelijk op. "Raymond begon goed, sterk. Hij mist weinig, maar daarna mist hij er vijf in zijn eigen leg. Dat was ook mijn eigen verdienste. Ik laat hem wankelen."

Van Barneveld noemt die vijf missers ook als belangrijk kantelpunt. "Daar keert de hle wedstrijd. Als je die pakt, dicteer je. Maar na die missers is hij weg en gooit hij alles in één pijl uit. Dat is Michael van Gerwen, de beste van de wereld."

"Je weet dat hij alles gooit. Hij gooide niet eens gek vaak 180, maar was cruciaal op het uitgooien. Daar pakt hij gewoon de wedstrijd mee. Fantastisch", aldus Barney.