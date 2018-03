Nina (22) zocht rust en het geluk in Vietnam, maar verongelukte op de motor

HELMOND - Slim, een grote liefde voor haar hond én avontuurlijk. Na een reis door Azië, ging Nina Hoogen uit Helmond terug naar het continent om in Vietnam wonen. Maar net voordat ze terug wilde komen naar Nederland, verongelukte ze. Nina werd 22 jaar. In het BNN-programma 'Break Free' werd donderdagavond stil gestaan bij haar leven.

Haar broer Niki ondernam dezelfde reis als Nina eerder maakte. Het was emotioneel voor hem, zeker omdat hij geen goed contact met zijn zus had voor haar dood. "Ik heb geen afscheid genomen van haar toen ze vertrok. Ik heb vaak gedacht, waarom is het niet meer zo geworden tussen ons als vroeger?"

Geadopteerd

Nina werd geadopteerd toen ze een baby was. Haar jeugd was gelukkig, maar als puber werd het moeilijker. "Haar leven was aantrekken en afstoten", vertelt Niki. Haar vriendin Marieke: "Nina was een wervelwind." Haar vader Willy: "Ik had geen idee wat een adoptie met je kind kan doen."

Maar de laatste tijd had ze haar leven steeds meer op de rit. Ze had een studie, woonde op kamers en vooral de liefde voor haar hond was onvoorwaardelijk. Toch besloot ze te gaan reizen door Azië. Om rust te krijgen in haar hoofd.

Het was een reis met veel verschillende ervaringen. Nieuwe mensen ontmoeten, afscheid nemen, gewijzigde plannen en vooral op de motor door de natuur rijden. Toen ze terug kwam naar Nederland vertelde ze haar ouders dat ze in Vietnam wilde wonen. Haar moeder Betsy: "Ik heb veel moeten huilen, het voelde niet goed."

Puppy

Maar Nina ging. Ze verliet haar kamer, verkocht haar inboedel op Marktplaats. In Vietnam nam ze taallessen, kocht ze een motor, kreeg ze een vriendje, redde ze een zieke puppy in wie ze veel liefde stopte. Maar plotseling kreeg haar moeder een bericht van haar: 'Ik kom naar huis.' Waarom ze terug wilde komen, wilde ze nog niet zeggen omdat ze eerst de verjaardag van haar vriendje wilde vieren.

Die uitleg is er nooit gekomen. Tijdens het etentje met haar vriendje leek ze overstuur, zegt een vriend die ze daar tegenkwam. Ze pakte later op de avond de motor, reed weg toen er een harde knal was. Ze was over een plank gereden, vloog door de lucht. De klap die erop volgde, werd haar fataal. Haar moeder Betsy: "Ik kreeg een appje: 'Nina passed away tonight.' Je weet niet wat je hoort op dat moment."