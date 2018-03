Onrust door oud nieuwsbericht over kinderlokker in West-Brabant: 'Verspreid dit bericht niet verder'

ETTEN-LEUR - Op social media wordt gewaarschuwd voor een kinderlokker in Etten-Leur, Breda en Rijsbergen. Het gaat om een valse waarschuwing, benadrukt de politie. Een oud nieuwsbericht van Omroep Brabant uit 2006 is opnieuw opgedoken en wordt vooral via Whatsapp gedeeld.









"Dit bericht veroorzaakt begrijpelijk onrust onder ouders en kinderen", reageert een politiewoordvoerder. "Wij verzoeken iedereen om dit oude nieuwsbericht niet verder te verspreiden."