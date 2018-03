Paaspop klaar voor Iggy Pop, Kensington, Guus Meeuwis en De Jeugd van Tegenwoordig

SCHIJNDEL - Het festivalseizoen barst vrijdag traditioneel los met Paaspop. Iggy Pop, Fatboy Slim, Kensington, Triggerfinger, Nothing but Thieves, Guus Meeuwis en De Jeugd van Tegenwoordig zijn slechts enkele van de ruim tweehonderd artiesten die naar Schijndel komen. Vrijdagmiddag om vier uur is het aan de Handsome Poets om het festival te openen op het hoofdpodium.

Het festival doet in niets meer denken aan het muzikale feest in het Schijndelse gemeenschapshuis in de jaren 70, zoals de oervorm van Paaspop ooit begon.

Groter, mooier, beter en gekker is de laatste jaren het devies. Zeker sinds Paaspop in 2011 uitgroeide tot een driedaags feest en het zich steeds meer profileert als festival waar zowel pop-, rock- als dancemuziek aan bod komen.





Festivalterrein De Molenheide is de afgelopen dagen omgetoverd tot een heus dorp in Las Vegas-stijl.





De editie van dit jaar is zo goed als uitverkocht. Vorig jaar trok Paaspop nog 75.000 bezoekers.

Aanvankelijk zou ook Rapper Boef dit jaar naar Schijndel komen. Maar na zijn vrouwonvriendelijke opmerkingen begin dit jaar schrapte de organisatie zijn optreden.