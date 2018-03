Brabants oudste mag 108 kaarsjes uitblazen: feest in Eersel

EERSEL - Zelf houdt het feestvarken er eigenlijk niet zo van om het te vieren, maar toch is het feest deze vrijdag in RZSK Kerkebogten in Eersel. Er is er namelijk één jarig. En niet zo maar één: Jo van de Westelaken-Van Luijtelaar wordt 108. Ze is Brabants oudste en dat mag natuurlijk best gevierd worden in het zorgcentrum. "Heel apart", noemt haar dochter Willeke het vrijdag tegenover Omroep Brabant dat haar moeder deze leeftijd heeft bereikt. "Je realiseert je, jeetje 108!"

Het is overigens, zou je denken, bijna geen toeval dat ze deze leeftijd heeft bereikt. Haar zus Lisette werd 107. Ze overleed twaalf dagen voordat ze 108 kaarsjes zou gaan uitblazen. Nooit eerder hadden twee zussen of broers in ons land tegelijk zo’n hoge leeftijd gehaald.

Dat haar moeder haar zus qua leeftijd heeft overtroffen, is volgens haar dochter best belangrijk voor haar. "Ze konden vroeger, volgens mij, niet zo geweldig goed met elkaar...", verklapt Willeke.

'Ze klaagt nooit'

Haar moeder is mentaal nog helemaal bij de tijd, maar fysiek gaat het wel minder. Ze ziet en hoort slecht. En ook loopt ze slecht. "Maar in het koppie zit alles nog goed. Ze klaagt nooit en ze heeft altijd belangstelling voor een ander."

Twee andere Brabantse vrouwen zitten Jo van de Westelaken overigens, bij wijze van spreken, op de hielen. Jansje Lipplaa-Goeman uit Den Bosch en Louisa Maria Nouws-Bevers hopen beiden eind volgende maand ook 108 te worden.