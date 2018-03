Boze man laat broek zakken op station Den Bosch

DEN BOSCH - Een man heeft woensdagavond op het station van Den Bosch reizigers en winkelpersoneel lastiggevallen. Toen hij daarop werd aangesproken, werd hij boos en liet hij zijn broek zakken.

De man gedroeg zich ronduit vervelend bij een snackbar op het station. Hij viel het personeel en de reizigers lastig. Beveiligingsmedewerkers van de NS spraken hem daarop aan en merkte dat hij onder invloed was van alcohol. De man, gekleed in jeans en een halflange leren jas, kon geen geldig identiteitsbewijs laten zien. De politie kwam eraan te pas om achter de identiteit van de man te komen. Het niet kunnen laten zien van een geldig identificatiebewijs is strafbaar in Nederland.





'Ik maak jullie kapot'

De politie gaf de man een bekeuring en stuurde hem weg. Maar de man was niet van plan om te gaan. Hij werd kwaad en begon te schelden, half in het Engels, half in het Nederlands. Hij schreeuwde 'Fuck you, nigger' en 'Fuck you, dog' naar de agenten. Ook zei hij: "Ik maak jullie kapot! You have small dicks". Daarop knoopte hij zijn broek los en liet zijn geslachtsdeel zien. Dat pikten de agenten niet. Hij werd aangehouden voor openbare schennispleging en het beledigen van agenten.