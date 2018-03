In Breda organiseren niet de leerlingen maar de leraren een eindexamenstunt, zo ziet dat eruit

BREDA - Het is het enige moment dat je ongestraft een waterballon op de directeur kan gooien, of de kluisjes mag omtoveren tot graffitimuur. Maar toch hebben de leerlingen op VMBO-school Tessenderlandt in Breda nog nooit een examenstunt georganiseerd. En dus deden de leraren het voor.

“De leerlingen denken dat ze naar school komen voor een onverwachte inspectie”, legt een van de deelnemende leraren uit terwijl de laatste voorbereidingen worden getroffen. “Volgens de mentoren zijn ze echt heel zenuwachtig.”

Ondeugende twist

Bang om bedolven te worden onder klodders goedkope gel hoeven de leerlingen niet te zijn. De leraren houden het netjes. Ze hebben de tekst van het nummer 'YMCA' uit hun hoofd geleerd. Dat voeren ze met zijn allen in de kantine op, compleet met kostuums. En voor de ondeugende twist is er een gevulde plantenspuit aanwezig.

De hoop is dat de stunt van de leraren de leerlingen inspireert om zelf ook met een eindexamenstunt komen. “Ja, we hopen heel erg dat dit een traditie wordt”, zegt een van de docenten. “En het is een manier de leerlingen in het zonnetje te zetten voor de examenperiode. Normaal gaat de aandacht altijd naar de HAVO- en VWO-leerlingen.”

Rondhuppelende leraren

Ondanks wat ongemakkelijke lachjes tijdens een optreden vol valse noten en rondhuppelende leraren, kunnen de meeste leerlingen de stunt wel waarderen. “Ik vind het leuk dat de leraren dit hebben georganiseerd. Heel bijzonder”, zegt een van hen. Er lijkt zelfs wel wat animo te zijn voor een eigen stunt.

Maar dat zal waarschijnlijk niet leiden tot nog meer zingende bouwvakkers en indianen. “Ik zou wel iets met verf willen doen, dat we dat op elkaar kunnen gooien”, zegt een van de leerlingen. Een ander ziet dat ook wel zitten: “Dit is wel erg braaf.”