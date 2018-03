Dronken Bredanaar sleept zwangere vriendin aan haren door de woonkamer

BREDA - Een 36-jarige inwoner van Breda is donderdagavond rond middernacht aangehouden nadat hij zijn zwangere vriendin fors had mishandeld. De vrouw was in haar gezicht geslagen en aan de haren van de gang naar de woonkamer getrokken.





De man was volgens de politie dronken. Het stel kreeg ruzie in een huis in de wijk Heusdenhout waarbij een worsteling ontstond. Daarbij deelde man meerdere klappen uit en sleepte de vrouw van de gang naar de woonkamer. De vrouw wist te ontsnappen en bij een kennis de politie te waarschuwen.

De vrouw hield een opgezwollen wang, diverse striemen en een kale plek op haar achterhoofd over aan de mishandeling. Volgens de politie lagen de plukken haar in de gang. De Bredanaar zit nog vast. De vrouw deed aangifte en heeft zich door een arts laten behandelen.